«Беззаботный взгляд на мир ведьмаков»: CD Projekt Red анонсировала сборник комикс...

«Беззаботный взгляд на мир ведьмаков»: CD Projekt Red анонсировала сборник комиксов The Little Witcher про приключения маленькой Цири в Каэр МорхенеПока фанаты ждут новостей о The Witcher 4, студия CD Projekt Red вместе с книжными издательствами Del Rey Books и Penguin Random House готовит нечто совсем иное — цикл душевных комиксов по мотивам «Ведьмака».