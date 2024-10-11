«Беззаботный взгляд на мир ведьмаков»: CD Projekt Red анонсировала сборник комикс...

«Беззаботный взгляд на мир ведьмаков»: CD Projekt Red анонсировала сборник комиксов The Little Witcher про приключения маленькой Цири в Каэр МорхенеПока фанаты ждут новостей о The Witcher 4, студия CD Projekt Red вместе с книжными издательствами Del Rey Books и Penguin Random House готовит нечто совсем иное — цикл душевных комиксов по мотивам «Ведьмака».
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