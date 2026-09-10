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Военное обозрение

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ВС РФ повторно ударили по принадлежащему американской компании заводу «Олейна»

ВС РФ повторно ударили по принадлежащему американской компании заводу «Олейна»

Экспорт масла ежегодно приносит Украине существенную часть экспортных поступлений.

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