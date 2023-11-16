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Жители Читы недовольны: КСП призвала городских властей обратить внимание на аллею Горького

Жители Читы недовольны: КСП призвала городских властей обратить внимание на аллею Горького

Председатель Контрольно-счетной палаты Читы Маргарита Казакова во время заседания комитета Гордумы призвала властей краевой столицы обратить внимание на благоустроенную аллею по улице Горького, передает корреспондент ZAB.

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