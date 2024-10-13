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Нужда пришла в семью Павла Дурова

Нужда пришла в семью Павла Дурова

Ужасная нужа пришла в дом бывшей жены Дурова, теперь она, мать детей Павла, вынуждена с этими детьми летать в эконом классе, как простые люди, вместо привычного бизнес-джета.

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Комментарии
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Александр Широков
Швейцарские юристы? Насколько я помню Дуров гражданин России, Франции, Сент-Китс и Невис, ОАЭ...
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9 час.
Сергей Кочегаров
И что ж это они такие все бедненькие и несчастненькие, скоро по всем каналам ТВ будем им на пропитание собирать! Вот так вот &quot;богатые тоже плачут&quot;.
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9 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Скоро на велосипеде есть будете.
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