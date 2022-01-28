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«Рекламный хаб Северной столицы» проведут в «Экспофоруме» 3 февраля

Профильное мероприятие для представителей рекламного бизнеса пройдет в Петербурге. В четверг, 3 февраля, на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» пройдет закрытое мероприятие для рекламного бизнеса «Рекламный хаб Северной столицы».

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