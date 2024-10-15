В Первоуральске женщину обвиняют в убийстве малолетней девочки

Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области предъявлено обвинение гражданке одной из бывших союзных республик по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней), говорится в сообщении ведомства.
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