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В Первоуральске женщину обвиняют в убийстве малолетней девочки

Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области предъявлено обвинение гражданке одной из бывших союзных республик по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней), говорится в сообщении ведомства.

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