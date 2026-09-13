Конгрессвумен Спартц: Без серьёзного внешнего давления лучший исход для Украины не наступит

В Украине во власти нет президентов «Вашингтонов» и «Джефферсонов» для создания надлежащей системы госуправления, заявила конгрессвумен Виктория Спартц.
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