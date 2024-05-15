Октавиан Якимовский снова претендует на должность генерального прокурора

Октавиан Якимовский, временный заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры, является единственным кандидатом, подавшим на данный момент заявку на участие в конкурсе на должность генерального прокурора.
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