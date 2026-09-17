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Маркетплейсы: что изменится для покупателей, продавцов и операторов платформ

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, а за ним – целая волна перемен для маркетплейсов, продавцов и покупателей.

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