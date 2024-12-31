"Я этот собачий лай слышать не могу": Женщина услышала нерусскую речь и начала высказывать недовольство, люди заступились за иноземца

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Комментарии
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Николай Жариков
Язык общения .Он для каждой нации свой и его никто не заставит поменять его на понятный тебе тупая баба. Хохлы тупые тоже хотят на задворки русский выкинуть. Хрен получиться.У нас в КАЗ тоже есть такие тупорылые которые против русского.  И причем здесь язык если он нормальный мужик
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21 час.
Вадим Кузнецов
Мы не Япония, у нас разговор в общественном транспорте допустим. Но почему-то азиаты не просто разговаривают, а орут. Зачем так громко? Не слишком важно, на каком языке (по мне, хоть на суахили), но вопят так, что слышко всем, кто рядом и не рядом. Громкие крики раздражают.
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21 час.
Л
Людмила
У нас также и наши русские могут громко &quot;лаять&quot; по телефону в общественном транспорте и на улице. Это от культуры человека зависит, а у нас её по всему не так много
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18 час.

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