"Я этот собачий лай слышать не могу": Женщина услышала нерусскую речь и начала высказывать недовольство, люди заступились за иноземца

Николай Жариков Язык общения .Он для каждой нации свой и его никто не заставит поменять его на понятный тебе тупая баба. Хохлы тупые тоже хотят на задворки русский выкинуть. Хрен получиться.У нас в КАЗ тоже есть такие тупорылые которые против русского. И причем здесь язык если он нормальный мужик

Вадим Кузнецов Мы не Япония, у нас разговор в общественном транспорте допустим. Но почему-то азиаты не просто разговаривают, а орут. Зачем так громко? Не слишком важно, на каком языке (по мне, хоть на суахили), но вопят так, что слышко всем, кто рядом и не рядом. Громкие крики раздражают.