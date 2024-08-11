Дачный сезон наступает! Самое время заняться садом и создать уютное место для отдыха на свежем воздухе

ГРАМОТНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ Разделить пространство можно не только дома, но и террасы или дачи. Например, вы можете устроить уютный уголок для чтения в тени дерева, где никто не будет мешать вам во время чтения любимой книги.
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