Стало известно о судьбе корги задержанной ФСБ россиянки

Во время задержания в Москве 25-летняя девушка, завербованная украинской спецслужбой для подготовки теракта против российского военного, была с собакой породы корги — питомца увели вместе с хозяйкой сотрудники ФСБ.
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