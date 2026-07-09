Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно о судьбе корги задержанной ФСБ россиянки

Стало известно о судьбе корги задержанной ФСБ россиянки

Во время задержания в Москве 25-летняя девушка, завербованная украинской спецслужбой для подготовки теракта против российского военного, была с собакой породы корги — питомца увели вместе с хозяйкой сотрудники ФСБ.

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