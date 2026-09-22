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Царьград

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Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за ИИ-треков с педофилией

Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за ИИ-треков с педофилией

Екатерина Мизулина отправила обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, акцентируя внимание на треках, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые, по её мнению, содержат пропаганду педофилии.

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