В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося вблизи Актау самолета

Бразильский Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС завершил работу с бортовыми самописцами самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился недалеко от казахстанского города Актау.
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