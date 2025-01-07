Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Просто оккупируйте его!Дональд Трамп объ...
  • Eduard
    Словно они работали)Зеленский внес в ...
  • Eduard
    Может что бы Армению легче захватить было? Всё людейза дураков держите!Алиев потребовал ...

В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося вблизи Актау самолета

В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося вблизи Актау самолета

Бразильский Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС завершил работу с бортовыми самописцами самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился недалеко от казахстанского города Актау.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ФЮ
Фаина Юсупова
Я не понимаю одно,зачем в Бразилию отправлять было в такую Даль,что в Казахстане или в самом Азербайджане нет экспертов?Алиев уже сума сошёл
Ответить
17 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Алиев нам уже не друг, а так.
Ответить
11 час.
Ж
Жанна
Там независимые эксперты
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх