Мошенники в I квартале смогли украсть со счетов граждан 4,3 млрд рублей

В первом квартале 2024 года банки отразили почти 13,9 млн попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов на сумму в 2 трлн рублей, говорится в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств, опубликованном на сайте ЦБ.