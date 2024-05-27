Мошенники в I квартале смогли украсть со счетов граждан 4,3 млрд рублей

В первом квартале 2024 года банки отразили почти 13,9 млн попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов на сумму в 2 трлн рублей, говорится в обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств, опубликованном на сайте ЦБ.
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