США: «Комплекс России С-550 — не допустить появления». Ситуацию комментирует Евгений Сатановский

Коська

Создание этого комплекса, вдобавок к уже имеющимся С-500, позволит России провести МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ. выведенных на орбиты (любые), спутников США и их партнеров, что даст возможность лишить ИХ для начала GPS, без которого эти Вояки и ПЕРДНУТЬ НЕ СМОГУТ!!!Поэтому у них и паника - а как же они тогда будут сражаться с РОССИЕЙ??? Вопрос риторический!!!