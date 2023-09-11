Новый противоракетный комплекс России С-550 [или, как его называют в США, «ракетно-противоракетный»] вызвал «волну бурных реакций» в военно-политическом руководстве Америке.
США: «Комплекс России С-550 — не допустить появления». Ситуацию комментирует Евгений Сатановский
Комментарии
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Владимир Соловьев
У Америки какие то несуразные хотелки: каков Президент, такие и хотелки.
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13 час.
vladimir vedenkin
Вот приедет Путин, он всех нас рассудит...)))😂
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12 час.
Коська
Создание этого комплекса, вдобавок к уже имеющимся С-500, позволит России провести МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ. выведенных на орбиты (любые), спутников США и их партнеров, что даст возможность лишить ИХ для начала GPS, без которого эти Вояки и ПЕРДНУТЬ НЕ СМОГУТ!!!Поэтому у них и паника - а как же они тогда будут сражаться с РОССИЕЙ??? Вопрос риторический!!!
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11 час.
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