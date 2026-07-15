Российские ученые применили ИИ для раннего выявления рака шейки матки

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Специалисты кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета совместно с Сеченовским центром материнства и детства протестировали искусственный интеллект для раннего выявления рака шейки матки.
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