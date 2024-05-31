Правила вычитания: для кого и на сколько могут вырасти налоги с 2025 года

В Госдуме прошло публичное обсуждение концепции грядущих изменений налоговой системы. Конкретные предложения по ставкам Минфин еще не огласил, но уже очевидно, что налог на прибыль для части бизнеса вырастет, а плоская шкала подоходного налога, продержавшаяся в России более 23 лет, уйдет в историю.