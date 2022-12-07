Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Агент Барбоза о Роналду против Месси в финале ЧМ-2022: «Если это случится, не думаю, что Криштиану начнет в старте. Матч со Швейцарией доказал, что он не в форме»

Агент Барбоза о Роналду против Месси в финале ЧМ-2022: «Если это случится, не думаю, что Криштиану начнет в старте. Матч со Швейцарией доказал, что он не в форме»

Паулу Барбоза высказался о возможном финале ЧМ-2022 между сборными Португалии и Аргентины. «Финал Роналду против Месси? Чисто теоретически это возможно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх