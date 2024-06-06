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В Нижнем Новгороде у перевозчика забрали маршрут А-36 из-за нарушений

В Нижнем Новгороде у перевозчика забрали маршрут А-36 из-за нарушений

В Нижнем Новгороде произошла смена перевозчика на городском маршруте А-36. Решение о расторжении договора с ООО "СолоАвто" было принято Министерством транспорта и автомобильных дорог региона после серии проверок, которые показали низкий уровень выполнения перевозчиком своих обязательств.

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