Гореславский представил исследование о влиянии ИИ на детей

На форуме «Территория смыслов» обсудили влияние медиаконтента и ИИ на детей. Алексей Гореславский представил исследование о моделях медиапотребления, а Юрий Зинченко подчеркнул риски использования ИИ в психологической поддержке.
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