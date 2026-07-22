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Царьград

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Гореславский представил исследование о влиянии ИИ на детей

Гореславский представил исследование о влиянии ИИ на детей

На форуме «Территория смыслов» обсудили влияние медиаконтента и ИИ на детей. Алексей Гореславский представил исследование о моделях медиапотребления, а Юрий Зинченко подчеркнул риски использования ИИ в психологической поддержке.

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