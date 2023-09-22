TRENDYMEN

39 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Lapuchkin
    Злобного завистливого ,и неудачника по жизни  съедает собственный страх из нктри Линн умница бодрости духа и долин ле...Женщине 73 года н...
  • Erkin Sadullaev
    В прейскуранте нет цены за интим услугу.Необходимо указать.Модель из Самары ...
  • Ольга Кожемякина
    Михалев, ты своим тупоумием не смеши народ. Коммунисты не бросали на произвол судьбы свое имущество: составы охраняли...Осмотр кладбища п...

Осмотр кладбища паровозов, созданных для ядерного противостояния. Стоят посреди тайги уже 70 лет: видео

Осмотр кладбища паровозов, созданных для ядерного противостояния. Стоят посреди тайги уже 70 лет: видео

В 1967 году СССР законсервировал за Уралом 140 поездов. За техникой тщательно ухаживали, паровозы скрыли подальше от оживленной части страны на случай ядерного противостояния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПВ
Павел Васильевич
Тот кто уничтожает паровозные хранилища либо полный идеот, врочем как часть наших трепачей-руководителей, либо, что не менее плохо, обычные предатели. Если случится какой-то катаклизм и не будет электричества, то на железных дорогах останутся только паравози и возможно небольшое количество дизельного транспорта. Паровоз может ехать на дровах, угле, салярке.
Ответить
10 час.
Tyman Ros
Это хорошие новости. Пожалуйста сохраните ВСЕ советские заводы от хлебозаводов в провинции, до паровозных. Сейчас все ещё идёт уничтожение осень нужных мощностей. Нужен закон о сохранении наследия в виде заводов и фабрик советского периода! Это мощные и крепкие постройки.
Ответить
7 час.
Ольга Кожемякина
Михалев, ты своим тупоумием не смеши народ. Коммунисты не бросали на произвол судьбы свое имущество: составы охранялись, поддерживались в рабочем состоянии. Или ты читать разучился?  А &quot;законсервировали и забыли&quot;  - это про бандитов ельцинской эпохи.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх