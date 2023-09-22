В 1967 году СССР законсервировал за Уралом 140 поездов. За техникой тщательно ухаживали, паровозы скрыли подальше от оживленной части страны на случай ядерного противостояния.
Осмотр кладбища паровозов, созданных для ядерного противостояния. Стоят посреди тайги уже 70 лет: видео
Комментарии
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Павел Васильевич
Тот кто уничтожает паровозные хранилища либо полный идеот, врочем как часть наших трепачей-руководителей, либо, что не менее плохо, обычные предатели. Если случится какой-то катаклизм и не будет электричества, то на железных дорогах останутся только паравози и возможно небольшое количество дизельного транспорта. Паровоз может ехать на дровах, угле, салярке.
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10 час.
Tyman Ros
Это хорошие новости. Пожалуйста сохраните ВСЕ советские заводы от хлебозаводов в провинции, до паровозных. Сейчас все ещё идёт уничтожение осень нужных мощностей. Нужен закон о сохранении наследия в виде заводов и фабрик советского периода! Это мощные и крепкие постройки.
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7 час.
Ольга Кожемякина
Михалев, ты своим тупоумием не смеши народ. Коммунисты не бросали на произвол судьбы свое имущество: составы охранялись, поддерживались в рабочем состоянии. Или ты читать разучился? А "законсервировали и забыли" - это про бандитов ельцинской эпохи.
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1 час.
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