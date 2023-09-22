Осмотр кладбища паровозов, созданных для ядерного противостояния. Стоят посреди тайги уже 70 лет: видео

ПВ Павел Васильевич Тот кто уничтожает паровозные хранилища либо полный идеот, врочем как часть наших трепачей-руководителей, либо, что не менее плохо, обычные предатели. Если случится какой-то катаклизм и не будет электричества, то на железных дорогах останутся только паравози и возможно небольшое количество дизельного транспорта. Паровоз может ехать на дровах, угле, салярке.

Tyman Ros Это хорошие новости. Пожалуйста сохраните ВСЕ советские заводы от хлебозаводов в провинции, до паровозных. Сейчас все ещё идёт уничтожение осень нужных мощностей. Нужен закон о сохранении наследия в виде заводов и фабрик советского периода! Это мощные и крепкие постройки.