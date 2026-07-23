Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Seven Pipeline Projects That Could Break Iran's Grip On Hormuz Chokepoint

Seven Pipeline Projects That Could Break Iran's Grip On Hormuz Chokepoint

Seven Pipeline Projects That Could Break Iran's Grip On Hormuz Chokepoint Brent crude futures topped $100 a barrel (Read RBC note) as disruption at the Strait of Hormuz spread to Bab el-Mandeb in the southern Red Sea.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии