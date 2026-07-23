Seven Pipeline Projects That Could Break Iran's Grip On Hormuz Chokepoint Brent crude futures topped $100 a barrel (Read RBC note) as disruption at the Strait of Hormuz spread to Bab el-Mandeb in the southern Red Sea.
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