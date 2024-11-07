Суды всех инстанций обязали застройщика возвести подпорную стену рядом с домом №28/1 на Енисейской, где обвалился грунт.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Суды всех инстанций обязали застройщика возвести подпорную стену рядом с домом №28/1 на Енисейской, где обвалился грунт.