Portland General Electric объявила о выплате квартальных дивидендов

Совет директоров американской энергетической компании Portland General Electric Company (NYSE: POR), штаб-квартира которой расположена в Портленде, штат Орегон, официально объявил о выплате очередных квартальных дивидендов по обыкновенным акциям.
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