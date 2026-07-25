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Portland General Electric объявила о выплате квартальных дивидендов

Portland General Electric объявила о выплате квартальных дивидендов

Совет директоров американской энергетической компании Portland General Electric Company (NYSE: POR), штаб-квартира которой расположена в Портленде, штат Орегон, официально объявил о выплате очередных квартальных дивидендов по обыкновенным акциям.

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