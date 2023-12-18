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"Что случилось, Антон?": Именитый перебежчик вновь едет в Россию за деньгами

"Что случилось, Антон?": Именитый перебежчик вновь едет в Россию за деньгами

"Что случилось, Антон?": Именитый перебежчик вновь едет в Россию за деньгами. Как встретит музыканта-релоканта Батагова русская публика?Сбежать из России, напоследок облив Родину грязью, - среди либеральной части отечественной "творческой интеллигенции" это стало после начала СВО своеобразным трендом, обязательной программой.

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