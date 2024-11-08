Орловская область станет участником программы «Открытая промышленность»

Пятого ноября на заседании экспертного совета образовательной программы «Открытая промышленность» под председательством замминистра промышленности и торговли России Ивана Куликова подвели итоги заявочной кампании программы.
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