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Орловские новости

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Орловская область станет участником программы «Открытая промышленность»

Орловская область станет участником программы «Открытая промышленность»

Пятого ноября на заседании экспертного совета образовательной программы «Открытая промышленность» под председательством замминистра промышленности и торговли России Ивана Куликова подвели итоги заявочной кампании программы.

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