Бывший участник КВН описал телеигру словами «деформирует чувство юмора»

Актер, сценарист и блогер Евгений Кулик описал КВН словами «деформирует чувство юмора». Подробностями участия в телеигре он поделился в подкасте блогера Амирана Сардарова, доступном на YouTube-канале «Дневник хача».
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