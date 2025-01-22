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Мода и Шоу-бизнес

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Бывший участник КВН описал телеигру словами «деформирует чувство юмора»

Бывший участник КВН описал телеигру словами «деформирует чувство юмора»

Актер, сценарист и блогер Евгений Кулик описал КВН словами «деформирует чувство юмора». Подробностями участия в телеигре он поделился в подкасте блогера Амирана Сардарова, доступном на YouTube-канале «Дневник хача».

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