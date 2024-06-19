Брейдаблик – Акранес где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Исландии 23 июня

В воскресенье, 23 июня, сыграют Брейдаблик и Акранес в рамках Чемпионата Исландии по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Копавогсволлюр Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.