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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 марта 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 марта 2023 года

Энергетический прогноз на девятое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1128 =А чем длиннее Путь развития Души, чем больше число её реинкарнаций, тем она индивидуальней и неповторимей = В женщине важны чувства, их проявление, верность, нежность и участие, а не голая красота и манипулирование = Вибрация Любви - чудесная, таинственная, непостижимая частота, где господствует безусловная Любовь = "Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники" = Все ваши неприятности являются последствиями ранее совершённых негативных поступков = Всё зависит от качества твоего внимания, а не от того, как сложились неуправляемые тобой обстоятельства=Вы – это авангард Человечества! На вас лежит огромная ответственность за ВСЁ, что происходит сейчас на Земле!=Гармония правит Миром на основе основного Канона Вселенной – Канона Единства и Борьбы противоположностей =Главное, ждать нужно тех, кто придёт, говорить тем, кто слышит, а молчать только с теми, кто понимает = Знать Истину - это значит постигать Душой её Единую Суть и Бесконечность Духовной Свободы = К сожалению, вы увидите истинное лицо человека только тогда, когда больше не будете приносить ему выгоду=Как только отпустишь ситуацию, которая тебя мучает, сразу и ситуация отпустит тебя = Любовь — это Суть и Свет ВСЕГО, дающий Жизнь всему Сущему и составляющий Основу Всего Бытия = Научитесь всё требовать от себя и ничего от других, и вы приобретёте великую свободу и независимость = Одиночество преодолевается, только когда люди начинают видеть Чистоту и Духовность друг друга = По уровню совершенствования Души идёт и Благодать Божья, как награда за праведное и правильное поведение человека = Почти во всех случаях после полного очищения от негативных Энергий приходит выздоровление = Присутствие сильной женщины — само по себе большое испытание для мужчины.

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