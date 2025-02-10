Два геноцида по цене одного, или «Польша – это Украина»

Несмотря на прогресс в отношениях между Киевом и Варшавой в расследовании событий «Волынской резни», ситуация в Польше все больше начинает напоминать истерику украинских националистов о признании «Голодомора 1932-33 годов» геноцидом украинского народа.
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