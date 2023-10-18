Нетаньяху предупредил о долгой и трудной войне с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа будет трудной и долгой, потому что это «война другого рода с противником другого рода», но еврейское государство победит в ней.
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