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В Москве понаехавшие за первые шесть месяцев 2024 года совершили 103 преступления против детей
Комментарии
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валерия
А кто-нибудь из "Цепных псов империи" читает эти посты в интернете? А ведь испокон веков они были самыми главными защитниками страны и государства. Отчего же теперь молчат? P.S. Если кто-то попытается обидеться на слово "псы", то смею заверить, принадлежать к членам Ордена "Цепных псов"-предтечи всяческих органов безопасности (читайте историю)очень почетно , но и ответственно!
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12 час.
вл
валерий лисицын
Пора России начать очищение от разной нечисти, сколько можно терпеть? Приезжие ведут себя нахально, просто игнорируют наши законы . Норовят установить свои порядки.
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11 час.
Лидия
В нашем тихом посёлке начали снимать квартиры иммигранты, теперь все дома в тараканах, которых не было никогда, сломанных домофонах и грязи. Думаю, надо бы все неудобства, причинённые съёмщиками, требовать с тех, кто сдал им квартиры, а то прибыль им, а гадости жильцам, им ведь тоже может прилететь от "благодарных" жителей.
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8 час.
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