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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Москве понаехавшие за первые шесть месяцев 2024 года совершили 103 преступления против детей

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Комментарии
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валерия
А кто-нибудь из &quot;Цепных псов империи&quot; читает эти посты в интернете? А ведь испокон веков  они были самыми  главными защитниками страны и государства. Отчего же теперь молчат?   P.S. Если кто-то  попытается обидеться на слово &quot;псы&quot;, то смею заверить, принадлежать к членам Ордена &quot;Цепных псов&quot;-предтечи  всяческих органов безопасности (читайте историю)очень почетно , но и ответственно!
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12 час.
вл
валерий лисицын
Пора России начать очищение от разной нечисти, сколько можно терпеть? Приезжие ведут себя нахально, просто игнорируют наши законы . Норовят установить свои порядки.
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11 час.
Лидия
В нашем тихом посёлке начали снимать квартиры иммигранты, теперь все дома в тараканах, которых не было никогда, сломанных домофонах и грязи. Думаю, надо бы все неудобства, причинённые съёмщиками, требовать с тех, кто сдал им квартиры, а то прибыль им, а гадости жильцам,  им ведь тоже может прилететь от &quot;благодарных&quot; жителей.
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8 час.

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