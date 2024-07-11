В Москве понаехавшие за первые шесть месяцев 2024 года совершили 103 преступления против детей

валерия А кто-нибудь из "Цепных псов империи" читает эти посты в интернете? А ведь испокон веков они были самыми главными защитниками страны и государства. Отчего же теперь молчат? P.S. Если кто-то попытается обидеться на слово "псы", то смею заверить, принадлежать к членам Ордена "Цепных псов"-предтечи всяческих органов безопасности (читайте историю)очень почетно , но и ответственно!

вл валерий лисицын Пора России начать очищение от разной нечисти, сколько можно терпеть? Приезжие ведут себя нахально, просто игнорируют наши законы . Норовят установить свои порядки.