В США признали, что мошенники похитили миллиарды долларов помощи в пандемию

Американские мошенники во время пандемии коронавируса похитили более четверти триллиона долларов. Преступные действия совершались при выплатах государственной помощи, следует из доклада американских конгрессменов по итогам двухлетнего расследования.
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