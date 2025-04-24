Санавиация Ямала спасла пятилетнюю девочку с переломом из села Мужи

На Ямале пятилетнюю девочку экстренно доставили в больницу на вертолете санитарной авиации. Об этом сообщила Ольга Кобякова, директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.
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