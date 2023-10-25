Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда»

Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда». Высоких наград были удостоены командир отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковник Михаил Гудков и командир отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковник Олег Власов.

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