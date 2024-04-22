Вологодским охотникам сообщили лимиты на добычу лося, медведя, выдры и рыси в весенний сезон

Во всех муниципальных образованиях Вологодской области прошли общественные обсуждения, посвященные установлению лимитов и квот на добычу охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии