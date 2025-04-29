В «Динамо» рассказали, когда будут заниматься продлением контрактов с Бальбуэной и Дасой

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что переговоры о продлении контрактов с защитниками Эли Дасой и Фабианом Бальбуэной запланированы на период после завершения текущего сезона.
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