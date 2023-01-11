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«Никс» и «Санз» интересуются Гэри Трентом

Атакующий защитник «Торонто» Гэри Трент входит в сферу интересов нескольких команд НБА. По информации обозревателя Sports Illustrated Бретта Сигела, на 23-летнего игрока претендуют «Нью-Йорк» и «Финикс».

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