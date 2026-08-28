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Взгляд в будущее. Как в Барнауле строят новую "глазную" больницу и чем она поможет краю

Взгляд в будущее. Как в Барнауле строят новую "глазную" больницу и чем она поможет краю

Объект полностью возводят и оснащают за счет региональных средств Строительство нового корпуса для Алтайской краевой офтальмологической больницы в Барнауле идет строго в соответствии с планом.

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