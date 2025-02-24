Осужден один из организаторов гаражной лаборатории по производству мефедрона в Великом Новгороде

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор 28-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в преступлениях, связанных с незаконным производством наркотических средств, а также приобретении, хранении и перевозке прекурсоров в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии