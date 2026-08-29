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Царьград

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Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ под Харьковом

Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об успешной операции на харьковском направлении, где были уничтожены укреплённые позиции и живая сила ВСУ.

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