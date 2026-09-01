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Царьград

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ЦСКА требует €3,5 млн за трансфер аргентинца Вильягры

ЦСКА требует €3,5 млн за трансфер аргентинца Вильягры

Аргентинский клуб «Эстудиантес» ведет переговоры с ЦСКА о покупке 25-летнего Родриго Вильягры. ЦСКА настаивает на полном выкупе за €3,5 млн, но бразильский «Интернасьонал» против досрочного расторжения аренды.

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