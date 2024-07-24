Директор «Оренбурга» Андреев о целях на сезон после 2:0 со «Спартаком»: «Я сейчас за чемпионство борюсь, а вы говорите про выживание. У меня вообще фантазия богатая»

Уральский клуб одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:0 в 1-м туре Мир РПЛ. – После такого начала сезона появилась уверенность, что «Оренбург» не будет бороться за выживание? – Если бы я знал, где мы будем… У меня вообще фантазия богатая.