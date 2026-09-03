Сначала учёт кур и домашних курятников - потом резкий рост цен на курятину и яйца

Вы еще не уразумели, с чего это вдруг ни с того, казалось бы, ни сего началась чехарда с ростом цен на обыкновенные продукты? С назначения в позапрошлом мае главой Минсельхоза выпускницы Финакадемии при правительстве Оксаны Лут, которая, как писали, "ни дня не работала на земле".
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Вопрос к авторишке от ципсо. А кого надо было назначать главой минсельхоза? Бабу Маню выдернуть с села? У себя на дуркаине воняйте, вонючки.
Это уже даже не смешно. Они как не ляпнуть позор на весь мир. Как ни закон то ужас и ни к какие рамки законности ???? Иногда возникает мысль а на кого они работают ???? Если посмотреть на пащпарт счета имущество где дети родня собаки кошки блохи мондавошки , у них все на территории нато , НАШИХ врагов ??? Даже вопросы пропадают все становиться ясно ???
В 90-х, чтобы покупали "ножки буша",закрывали птицефабрики, у нас разорили 2.
Чья инициатива, сразу статья "враг народа", Хрущев доигрался в эти игрушки, закончилось ху... Во
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