Сначала учёт кур и домашних курятников - потом резкий рост цен на курятину и яйца

Вы еще не уразумели, с чего это вдруг ни с того, казалось бы, ни сего началась чехарда с ростом цен на обыкновенные продукты? С назначения в позапрошлом мае главой Минсельхоза выпускницы Финакадемии при правительстве Оксаны Лут, которая, как писали, "ни дня не работала на земле".