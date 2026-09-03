Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сначала учёт кур и домашних курятников - потом резкий рост цен на курятину и яйца

Сначала учёт кур и домашних курятников - потом резкий рост цен на курятину и яйца

Вы еще не уразумели, с чего это вдруг ни с того, казалось бы, ни сего началась чехарда с ростом цен на обыкновенные продукты? С назначения в позапрошлом мае главой Минсельхоза выпускницы Финакадемии при правительстве Оксаны Лут, которая, как писали, "ни дня не работала на земле".

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Новый комментарий от пользователя
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фарид сабиров

Это уже даже не смешно. Они как не ляпнуть позор на весь мир. Как ни закон то ужас и ни к какие рамки законности ???? Иногда возникает мысль а на кого они  работают ???? Если посмотреть на пащпарт счета имущество где дети родня собаки кошки блохи мондавошки , у них все на территории нато , НАШИХ врагов ??? Даже вопросы пропадают все становиться ясно ???