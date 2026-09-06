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Эпиграф

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Кемеровчанин попал на скамью подсудимых за оскорбление евреев в соцсети

Кемеровчанин попал на скамью подсудимых за оскорбление евреев в соцсети

Житель Кузбасса получил штраф за антисемитский комментарий в социальных сетях. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку.

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