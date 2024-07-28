Театр абсурда
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Театр абсурда

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Врач из Костромы разоблачает медиков-южан. Смотрите, что творится в больницах

Врач из Костромы разоблачает медиков-южан. Смотрите, что творится в больницах

Avia.pro 13 июня 2023 года страна сотряслась от мощного информационного взрыва: сосудистый хирург Антон Казанцев, известный специалист из Костромы, опубликовал видеообращение, где он публично обрушился с критикой на своих коллег-южан.

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