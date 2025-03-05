Мысли Бабы Яги Если вы думаете, что Вовочку, как в анекдоте, вызвали в ЕС на педсовет и стали отчитывать за то, что он натворил в Белом доме, то глубоко ошибаетесь.
Саммит, похожий на педсовет, собрался в Лондоне
Комментарии
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vitaliy tabachenkov
Старичок, боюсь, еще тухлее своего приятеля с Украины, поэтому пока не ясно, кто из них первым отправится к дьяволу.
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18 час.
лл
лина любимцева
Что один тухляк и убийца, что другой тухляк и убийца - он друг друга стоят.
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17 час.
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