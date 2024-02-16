Русские деморализуют ВСУ, транслируя бесконечный похоронный марш

На украинские позиции транслируют детские и женские крики, фамилии погибших солдат ВСУ – Минобороны.Русская армия при помощи специальных звуковещательных подразделений транслирует на позиции украинских боевиков похоронный марш, чтобы осуществлять морально-психологическое подавление личного состава ВСУ.
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