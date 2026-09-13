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Регионы России

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В Литве объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки беспилотника

В Литве объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки беспилотника

В Литве 13 сентября 2026 года была объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки беспилотного летательного аппарата, находившегося в воздушном пространстве страны.

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